Zona rossa nazionale a Natale, ma guai a chiamarlo lockdown: ipotesi sullo stop ai viaggi da sabato. Scontro finale tra regioni e governo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) È la parola “lockdown” ancora una volta a spaccare il governo, così come gli esperti del Cts che ieri 15 dicembre hanno faticato non poco per chiudere il documento con cui si indicano restrizioni necessarie a Natale per evitare che la terza ondata di contagi di Coronavirus si abbatta più violenta di quanto il sistema sanitario nazionale possa sopportare. Qualche «ritocchino» alle misure già prese con l’ultimo Dpcm ci sarà, come ha anticipato il premier Giuseppe Conte, pressato dall’ala più rigorista nel governo che chiede la chiusura totale almeno nei festivi fino a gennaio. Se ne discuterà dalle 8.30 con i presidenti di Regione, per arrivare alle 12 con il vertice a palazzo Chigi con i capidelegazione dei partiti di maggioranza, quando si dovrà decidere quanto e quando chiudere. Lo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) È la parola “” ancora una volta a spaccare il, così come gli esperti del Cts che ieri 15 dicembre hanno faticato non poco per chiudere il documento con cui si indicano restrizioni necessarie aper evitare che la terza ondata di contagi di Coronavirus si abbatta più violenta di quanto il sistema sanitariopossa sopportare. Qualche «ritocchino» alle misure già prese con l’ultimo Dpcm ci sarà, come ha anticipato il premier Giuseppe Conte, pressato dall’ala più rigorista nelche chiede la chiusura totale almeno nei festivi fino a gennaio. Se ne discuterà dalle 8.30 con i presidenti di Regione, per arrivare alle 12 con il vertice a palazzo Chigi con i capidelegazione dei partiti di maggioranza, quando si dovrà decidere quanto e quando chiudere. Lo ...

