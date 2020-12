Zona rossa a Natale e Capodanno: tre possibili scenari (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alfie Borromeo L’andamento della pandemia in Italia e le immagini dei tanti assembramenti visti nel weekend in diverse città italiane hanno spinto il governo a valutare la possibilità di introdurre nuove misure anti Covid più rigide per le festività natalizie. Dopo un vertice tra i capi-delegazione sarebbero emersi 3 scenari diversi per l’Italia, validi per 9 giorni (dal 24 dicembre al 1° gennaio) o nei 10 giorni festivi e prefestivi (24-27 dicembre, 31 dicembre-3 gennaio, 5-6 gennaio) oppure ancora dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. La prima ipotesi prevede l’istituzione di una “Zona arancione” valida in tutta Italia, con l’estensione del divieto di uscita dal proprio Comune e la serrata totale di ristoranti e bar. La seconda ipotesi prevede di trasformare tutto il territorio italiano in “Zona ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alfie Borromeo L’andamento della pandemia in Italia e le immagini dei tanti assembramenti visti nel weekend in diverse città italiane hanno spinto il governo a valutare latà di introdurre nuove misure anti Covid più rigide per le festività natalizie. Dopo un vertice tra i capi-delegazione sarebbero emersi 3diversi per l’Italia, validi per 9 giorni (dal 24 dicembre al 1° gennaio) o nei 10 giorni festivi e prefestivi (24-27 dicembre, 31 dicembre-3 gennaio, 5-6 gennaio) oppure ancora dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. La prima ipotesi prevede l’istituzione di una “arancione” valida in tutta Italia, con l’estensione del divieto di uscita dal proprio Comune e la serrata totale di ristoranti e bar. La seconda ipotesi prevede di trasformare tutto il territorio italiano in “...

