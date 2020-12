Zaia e altri governatori chiedono che l'Italia diventi zona rossa fino al 6 gennaio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Brutte notizie in arrivo. Italia zona rossa fino al 6 gennaio. All'incontro governo Regioni, il governatore del Veneto, Luca Zaia, a quanto si apprende, avrebbe proposto "misure restrittive da zona ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Brutte notizie in arrivo.al 6. All'incontro governo Regioni, il governatore del Veneto, Luca, a quanto si apprende, avrebbe proposto "misure restrittive da...

Turismopassione : @SkyTG24 Impedire il Natale con figli e genitori non conviventi sarebbe una decisione assurda, speriamo non sia cos… - CaressaGiovanni : #Zaia e altri governatori chiedono che l'Italia diventi zona rossa fino al 6 gennaio - Alien1it : Il #Veneto teme un cedimento: «Ospedali al limite». #Zaia: «Colpa della frangia consumista di incivili».>Sempre col… - Tigre_E632 : @Tranviereincaz1 @RFeragalli Infatti. Purtroppo per me c’è la memoria, per altri ci si ricorda solo quello che è st… - Edda_luciano69 : @RobertaM_1965 @andreafacchini1 @GassmanGassmann @MPSkino Sono veneta anch'io, concordo anch'io che non tutti i ven… -