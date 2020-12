Wonder Woman Armatura Dorata disponibile per il gioco mobile Injustice 2 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Warner Bros. Games e NetherRealm Studios svelano il nuovo personaggio Wonder Woman Armatura Dorata, ispirato all’atteso film DC e Warner Bros. Pictures “Wonder Woman 1984” e ora disponibile per Injustice 2 mobile. Inoltre, venerdì 18 dicembre Shang Tsung di Mortal Kombat 11 arriverà su Mortal Kombat mobile con le nuove Brutality e una sfida a tempo limitato nella Torre Kold War. L’attore Cary-Hiroyuki Tagawa presta le fattezze a questo stregone ladro di anime che ha già interpretato nel film “Mortal Kombat” del 1995, diventato un vero e proprio classico. Injustice 2 mobile Ora i giocatori possono tornare agli anni ‘80 con Wonder Woman ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Warner Bros. Games e NetherRealm Studios svelano il nuovo personaggio, ispirato all’atteso film DC e Warner Bros. Pictures “1984” e oraper. Inoltre, venerdì 18 dicembre Shang Tsung di Mortal Kombat 11 arriverà su Mortal Kombatcon le nuove Brutality e una sfida a tempo limitato nella Torre Kold War. L’attore Cary-Hiroyuki Tagawa presta le fattezze a questo stregone ladro di anime che ha già interpretato nel film “Mortal Kombat” del 1995, diventato un vero e proprio classico.Ora i giocatori possono tornare agli anni ‘80 con...

