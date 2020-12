Wonder Woman 1984: Gal Gadot e Patty Jenkins sorprendono i fan via Zoom (VIDEO) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Gal Gadot e la regista Patty Jenkins, durante la promozione di Wonder Woman 1984, hanno sorpreso i fan via Zoom, ecco il VIDEO delle loro reazioni. Gal Gadot e Patty Jenkins hanno sorpreso i fan in occasione della promozione di Wonder Woman 1984: grazie al sito ComicBook alcune persone hanno ricevuto un'incredibile sorpresa via Zoom e i VIDEO delle loro reazioni sono stati condivisi online, mostrando l'incredibile entusiasmo. Il sito cinematografico ha infatti scelto alcuni appassionati di cinema e della saga di Diana Prince per chiedere di realizzare un filmato in cui si spiegava perché i lungometraggi dedicati ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Gale la regista, durante la promozione di, hanno sorpreso i fan via, ecco ildelle loro reazioni. Galhanno sorpreso i fan in occasione della promozione di: grazie al sito ComicBook alcune persone hanno ricevuto un'incredibile sorpresa viae idelle loro reazioni sono stati condivisi online, mostrando l'incredibile entusiasmo. Il sito cinematografico ha infatti scelto alcuni appassionati di cinema e della saga di Diana Prince per chiedere di realizzare un filmato in cui si spiegava perché i lungometraggi dedicati ...

