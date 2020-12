Wonder Woman 1984, disponibili le prime recensioni: “film brillante e pieno di speranza” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In attesa dell’arrivo di Wonder Woman 1984, sul web sono iniziate a circolare le prime recensioni scritte dai critici cinematografici statunitensi. Il lungometraggio dedicato al personaggio dei fumetti DC Comics è stato accolto piuttosto bene. Il 15 dicembre 2020 si è tenuta la premiere mondiale e – dopo l’evento digitale – sono arrivati i primi pareri da parte della critica. Le prime recensioni di Wonder Woman 1984 Matt Purslow, di IGN, ha apprezzato il lungometraggio, considerandolo migliore rispetto al precedente capitolo (che era già stato apprezzato dalla critica e dal pubblico). Secondo il critico cinematografico, Wonder Woman 1984 è un ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In attesa dell’arrivo di, sul web sono iniziate a circolare lescritte dai critici cinematografici statunitensi. Il lungometraggio dedicato al personaggio dei fumetti DC Comics è stato accolto piuttosto bene. Il 15 dicembre 2020 si è tenuta la premiere mondiale e – dopo l’evento digitale – sono arrivati i primi pareri da parte della critica. LediMatt Purslow, di IGN, ha apprezzato il lungometraggio, considerandolo migliore rispetto al precedente capitolo (che era già stato apprezzato dalla critica e dal pubblico). Secondo il critico cinematografico,è un ...

