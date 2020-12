West Bromwich Albion, esonerato Slaven Bilic. Il comunicato (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il West Bromwich Albion comunica l’esonero di Slaven Bilic. Il tecnico paga il penultimo posto in classifica dopo il pareggio con il Manchester City Il West Bromwich Albion comunica l’esonero di Slaven Bilic. Il tecnico paga il penultimo posto in classifica dopo il pareggio con il Manchester City. Ecco la nota ufficiale. «Il West Bromwich Albion si è oggi separato dall’allenatore Slaven Bili?. Anche gli Assistant Coaches, Dean Ra?unica e Danilo Butorovi?, e il First Team Coach Julian Dicks hanno lasciato il club con effetto immediato. I Baggies sono attualmente diciannovesimi nella classifica di Premier League con sette punti in13 partite. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ilcomunica l’esonero di. Il tecnico paga il penultimo posto in classifica dopo il pareggio con il Manchester City Ilcomunica l’esonero di. Il tecnico paga il penultimo posto in classifica dopo il pareggio con il Manchester City. Ecco la nota ufficiale. «Ilsi è oggi separato dall’allenatoreBili?. Anche gli Assistant Coaches, Dean Ra?unica e Danilo Butorovi?, e il First Team Coach Julian Dicks hanno lasciato il club con effetto immediato. I Baggies sono attualmente diciannovesimi nella classifica di Premier League con sette punti in13 partite. ...

napolista : Il video di Guardiola che tenta di bloccare l'orologio del recupero (come un Mazzarri qualunque) Show del tecnico n… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: PREMIER - Seconda sconfitta consecutiva per il Chelsea, il Manchester City pareggia con il West Bromwich Albion https:/… - sportli26181512 : Manchester City-Wba, Guardiola show: protesta così per il recupero del quarto uomo. FOTO: L'allenatore del Manchest… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER - Seconda sconfitta consecutiva per il Chelsea, il Manchester City pareggia con il West Bromwich Albion https:/… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PREMIER - Seconda sconfitta consecutiva per il Chelsea, il Manchester City pareggia con il West Bromwich Albion https:/… -