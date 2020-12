«Vorrei solo guardarlo in faccia…», parla la 18enne vittima di Genovese: «C’era gente della moda e della musica, non sembrava pericoloso» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sequestrata in una camera da letto per più di venti ore. La ragazza di 18 anni che il 10 ottobre scorso ha denunciato Alberto Genovese per stupro racconta al Corriere della Sera cosa si ricorda di quei momenti. «Ho solo alcuni flash di quello che è successo», poi il risveglio con le manette: «Ho chiesto aiuto, ero in pericolo di vita». Alberto Genovese si trova ora in carcere con l’accusa di avere stordito la ragazza con un mix di droghe e di averla poi violentata: «Queste cose – dichiara la ragazza – possono essere più comuni di quanto pensiamo». Alla festa nella cosiddetta terrazza Sentimento, in base al suo racconto, «C’era gente che conoscevo nel mondo della moda e della ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sequestrata in una camera da letto per più di venti ore. La ragazza di 18 anni che il 10 ottobre scorso ha denunciato Albertoper stupro racconta al CorriereSera cosa si ricorda di quei momenti. «Hoalcuni flash di quello che è successo», poi il risveglio con le manette: «Ho chiesto aiuto, ero in pericolo di vita». Albertosi trova ora in carcere con l’accusa di avere stordito la ragazza con un mix di droghe e di averla poi violentata: «Queste cose – dichiara la ragazza – possono essere più comuni di quanto pensiamo». Alla festa nella cosiddetta terrazza Sentimento, in base al suo racconto, «che conoscevo nel mondo...

