Volley, SuperLega: Vibo Valentia batte Cisterna nel recupero ed è terza. Piacenza espugna Verona (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Stasera si sono giocati due recuperi della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Si tratta di incontri che originariamente non si erano potuti disputare a causa di troppe positività al Covid-19 all’interno di alcuni gruppi squadra. Vibo Valentia ha travolto Cisterna con un secco 3-0 (25-17; 25-16; 25-18) nell’incontro della decima giornata. I calabresi proseguono il loro torneo da favola: nona vittoria su tredici incontri disputati e terzo posto in classifica generale con 25 punti all’attivo, mentre i laziali incappano nel tredicesimo ko e restano all’ultimo posto (a -2 da Ravenna, ma i romagnoli hanno giocato ben tre partite in meno). A mettersi maggiormente in luce sono stati Thibault Rossard (12 punti, 3 muri) e Torey Defalco (12), doppia cifra anche per Neto Drame (10), a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Stasera si sono giocati due recuperi della, il massimo campionato italiano dimaschile. Si tratta di incontri che originariamente non si erano potuti disputare a causa di troppe positività al Covid-19 all’interno di alcuni gruppi squadra.ha travoltocon un secco 3-0 (25-17; 25-16; 25-18) nell’incontro della decima giornata. I calabresi proseguono il loro torneo da favola: nona vittoria su tredici incontri disputati e terzo posto in classifica generale con 25 punti all’attivo, mentre i laziali incappano nel tredicesimo ko e restano all’ultimo posto (a -2 da Ravenna, ma i romagnoli hanno giocato ben tre partite in meno). A mettersi maggiormente in luce sono stati Thibault Rossard (12 punti, 3 muri) e Torey Defalco (12), doppia cifra anche per Neto Drame (10), a ...

