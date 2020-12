Volley, Paola Egonu è il pezzo pregiato del mercato: offerta milionaria del Fenerbahce! Se ne andrà dall’Italia? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Paola Egonu è indiscutibilmente una delle migliori pallavoliste al mondo. Per non dire la numero 1 in assoluto. L’opposto della Nazionale Italiana si distingue per un talento al di fuori del comune e per una classe cristallina: attacca a tutto campo con una potenza inaudita, ha un’elevazione esorbitante e una lungimiranza tattica di assoluto spessore, il tutto accompagnato da un servizio dinamitardo e da un’esplosività unica nel suo genere. La quasi 22enne (spegnerà le candeline tra un paio di giorni) sta regalando spettacolo con la casacca della corazzata Conegliano, lo squadrone favorito per la conquista dello scudetto e della Champions League. L’azzurra sta segnando a raffica in questo avvio di stagione, la sua formazione ha vinto i 17 incontri disputati (12 in Serie A1, 3 in Champions League, 2 in Supercoppa Italiana) e sembra essere due spanne ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020)è indiscutibilmente una delle migliori pallavoliste al mondo. Per non dire la numero 1 in assoluto. L’opposto della Nazionale Italiana si distingue per un talento al di fuori del comune e per una classe cristallina: attacca a tutto campo con una potenza inaudita, ha un’elevazione esorbitante e una lungimiranza tattica di assoluto spessore, il tutto accompagnato da un servizio dinamitardo e da un’esplosività unica nel suo genere. La quasi 22enne (spegnerà le candeline tra un paio di giorni) sta regalando spettacolo con la casacca della corazzata Conegliano, lo squadrone favorito per la conquista dello scudetto e della Champions League. L’azzurra sta segnando a raffica in questo avvio di stagione, la sua formazione ha vinto i 17 incontri disputati (12 in Serie A1, 3 in Champions League, 2 in Supercoppa Italiana) e sembra essere due spanne ...

