Volley, Modena scatenata in Champions League: liquidato il Varsavia di Anastasi, seconda vittoria di fila (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Modena ha sconfitto il Verva Varsavia per 3-0 (25-21; 25-17; 26-24) nel match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di Volley maschile. I Canarini conquistano la seconda vittoria consecutiva nella massima competizione europea dopo quella ottenuta ieri pomeriggio contro il Kuzbass Kemerovo dell'ex Ivan Zaytsev (3-1) e rafforzano il primo posto in testa alla Pool D (2 vittorie, 6 punti). Affermazione pesantissima da parte dei ragazzi di coach Andrea Giani, che liquidano i polacchi allenati da Andrea Anastasi e compiono un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale. Domani sera (ore 20.30) il confronto contro i belgi del Knack Roeselare, padroni di casa di questo primo round robin. Alla fase a eliminazione diretta ...

