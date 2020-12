Volley: Champions League, Modena travolge anche Varsavia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Modena-Varsavia 3-0 (25-21, 25-17, 26-24) " Vittoria netta e imperiosa per Modena contro il Varsavia nella seconda gara del girone di Champions, dopo l'esordio impeccabile con Kemerovo e domani la ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 16 dicembre 2020)3-0 (25-21, 25-17, 26-24) " Vittoria netta e imperiosa percontro ilnella seconda gara del girone di, dopo l'esordio impeccabile con Kemerovo e domani la ...

