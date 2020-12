Volley | Champions League 2021 | Round Robin 2 giornata Modena vuole la conferma contro il Verva Varsavia di Anastasi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il “viaggio del cuore” deldiprosegue oggi per la Leo Shoesche, dopo Ivan Zaytsev, battuto ieri 3-1 nella gara di esordio, ritrova un pezzo del suo passato sulla panchina del, squadra polacca allenata da Andreache, dal 1980 al 1983, ha vestito da giocatore la casacca gialloblù vincendo anche una Coppa Cev. In palio c’è una bella fetta di quarti di finale nella sfida di oggi perchè chi vincerà la sfida in programma alle 17.30 sarà l’unica squadra a non aver subito sconfitte dopo due giornate del primoin programma a Roselaere e, visto il livello dei padroni di casa, ultimi avversari della tre giorni belga, pervincere oggi ...