Viviana e Gioele | ipotesi soggetto ignoto nei boschi di Caronia | «Una messinscena»

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Morte: in queste ore emergono le prime indiscrezioni inerenti all’attività investigativa che stanno svolgendo i periti nominati da Daniele Mondello, marito della dj morta ainsieme al loro ambino lo scorso 3 agosto. Si tratta del criminologo Carmelo Lavorino e del medico legale Antonio Della Valle. Secondo quanto riferito da MessinaToday, gli esperti avrebbero già raccolto i primi elementi che escluderebbero il suicidio della 43enne. Secondo siffatte constatazioni, non sarebbe dunque remota l’della possibile azione di unsulla scena. C’era unmentre madre e figlio morivano? Il team di lavoro incaricato dalla famiglia Mondello attraverso i legali Pietro Venuti e ...

TgrSicilia : Sono ancora senza sepoltura Viviana e Gioele, l'appello di Daniele - TGR Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Gioele

TorinoToday

Morte Viviana e Gioele: in queste ore emergono le prime indiscrezioni inerenti all’attività investigativa che stanno svolgendo i periti nominati da Daniele Mondello, marito della dj morta a Caronia in ...Ancora mistero sulle cause della morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, il padre Daniele Mondello nomina nuovi esperti.