Vivere e morire su Facebook

Qualche mese fa, in pieno lockdown, sul Corriere della Sera è comparsa la notizia di un "cimitero virtuale" su Facebook: una pagina del social appositamente dedicata ai necrologi, creata da un gruppo editoriale veronese, per consentire di commemorare i defunti in un periodo in cui i funerali erano vietati per evitare pericolosi assembramenti. In realtà, le "necropoli online" sono vecchie quasi quanto il web, esistono almeno da metà anni Novanta. Spesso, a creare siti destinati esclusivamente alla memoria una persona scomparsa, erano familiari. Ma mi è capitato anche di imbattermi in spazi curati da associazioni, che ospitavano talvolta decine e decine di "tombe", su pagina htlm dove ardevano fiamme dai pixel sgranati. Un po' l'equivalente funebre dei videogiochi dell'epoca. Con Facebook è tutto più facile, anche troppo. C'è stato un momento in cui ho ...

