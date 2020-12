Visco (Bankitalia): economia a livelli pre-pandemia solo nel 2023. Con imprese più grandi più forti anche della Germania (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La traversata durerà altri 2 anni e mezzo. Secondo il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco: “Le proiezioni per i prossimi anni, seppur circondate da un’incertezza senza precedenti, suggeriscono che nel nostro paese il Prodotto interno lordo non recupererà il livello registrato alla vigilia dello scoppio della pandemia prima della seconda metà del 2023“. Visco ha poi rimarcato come “ancor più tempo sarà necessario per riuscire a tornare ai valori del 2007, precedenti la doppia recessione causata dalla crisi finanziaria globale e da quella dei debiti sovrani dell’area dell’euro. Si tratterà, quindi, di un sostanziale ristagno dell’attività economica nel complesso di circa un ventennio, dopo un lungo periodo, peraltro, di crescita in media gia’ debole” Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La traversata durerà altri 2 anni e mezzo. Secondo il governatoreBanca d’Italia Ignazio: “Le proiezioni per i prossimi anni, seppur circondate da un’incertezza senza precedenti, suggeriscono che nel nostro paese il Prodotto interno lordo non recupererà il livello registrato alla vigilia dello scoppioprimaseconda metà del“.ha poi rimarcato come “ancor più tempo sarà necessario per riuscire a tornare ai valori del 2007, precedenti la doppia recessione causata dalla crisi finanziaria globale e da quella dei debiti sovrani dell’area dell’euro. Si tratterà, quindi, di un sostanziale ristagno dell’attività economica nel complesso di circa un ventennio, dopo un lungo periodo, peraltro, di crescita in media gia’ debole” Il ...

