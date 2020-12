Virtus Bologna-Anversa oggi: orario, tv, programma, streaming EuroCup basket (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tecnicamente quello di stasera sarebbe l’ultimo impegno per la Virtus Bologna in EuroCup in termini di regular season, ma la storia dei rinvii per Covid-19 dice che si tratta, in realtà, della penultima, essendoci ancora il recupero della sfida con Andorra la settimana prossima. La Segafredo affronta i belgi Telenet Giants di Anversa. Nei fatti è una partita difficilmente definibile per contenuti sportivi, dal momento che le V nere sono già qualificate per le Top 16 e sono peraltro già al primo posto (il che le spedirà nel girone G da gennaio), mentre Anversa è già fuori e sta solo cercando di evitare l’ultima posizione; in questo senso ha ancora una chance (relativa a questo incontro) di superare il Lietkabelis in classifica. L’attesa, più che altro, appare ormai rivolta al conoscere gli avversari ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tecnicamente quello di stasera sarebbe l’ultimo impegno per lainin termini di regular season, ma la storia dei rinvii per Covid-19 dice che si tratta, in realtà, della penultima, essendoci ancora il recupero della sfida con Andorra la settimana prossima. La Segafredo affronta i belgi Telenet Giants di. Nei fatti è una partita difficilmente definibile per contenuti sportivi, dal momento che le V nere sono già qualificate per le Top 16 e sono peraltro già al primo posto (il che le spedirà nel girone G da gennaio), mentreè già fuori e sta solo cercando di evitare l’ultima posizione; in questo senso ha ancora una chance (relativa a questo incontro) di superare il Lietkabelis in classifica. L’attesa, più che altro, appare ormai rivolta al conoscere gli avversari ...

