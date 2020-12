Virologo Pregliasco: “Ritorno del pubblico allo stadio? Se ne parlerà a settembre” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ‘‘Tifosi nuovamente sugli spalti? Se ne parla a settembre mi sa“. È questa la previsione del noto Virologo Fabrizio Pregliasco intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’ipotetica riapertura degli stadi post Covid. “Abbiamo perso il controllo della diffusione della malattia, ora con le restrizioni riusciamo a mitigarla, ridurre la diffusione e gestire quanto possibile al meglio i pazienti. Proprio per evitare la pressione sulle nostre strutture ospedaliere – ha detto -. Vaccino a metà dicembre con data unica in Europa? Bisognerebbe arrivare al venti o trenta per cento per vedere gli effetti sui vaccinati. Dipende anche dalla disponibilità dei vaccini, ci saranno poche dosi inizialmente del vaccino Pfizer“. Pregliasco precisa che “ci vorranno alcuni mesi prima di avere i primi effetti, a maggio potremmo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ‘‘Tifosi nuovamente sugli spalti? Se ne parla ami sa“. È questa la previsione del notoFabriziointervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’ipotetica riapertura degli stadi post Covid. “Abbiamo perso il controllo della diffusione della malattia, ora con le restrizioni riusciamo a mitigarla, ridurre la diffusione e gestire quanto possibile al meglio i pazienti. Proprio per evitare la pressione sulle nostre strutture ospedaliere – ha detto -. Vaccino a metà dicembre con data unica in Europa? Bisognerebbe arrivare al venti o trenta per cento per vedere gli effetti sui vaccinati. Dipende anche dalla disponibilità dei vaccini, ci saranno poche dosi inizialmente del vaccino Pfizer“.precisa che “ci vorranno alcuni mesi prima di avere i primi effetti, a maggio potremmo ...

