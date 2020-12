VIDEO - Tamponi rapidi in aeroporto, Musumeci: 'Garanzia per il rientro sicuro in Sicilia' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) rientro in massa in Sicilia, Musumeci: 'In aeroporto macchina anti Covid perfetta' 14 dicembre 2020 Siciliani pronti a tornare a casa per Natale, già oltre ventimila registrazioni 15 dicembre 2020 Leggi su palermotoday (Di mercoledì 16 dicembre 2020)in massa in: 'Inmacchina anti Covid perfetta' 14 dicembre 2020ni pronti a tornare a casa per Natale, già oltre ventimila registrazioni 15 dicembre 2020

d_essere : RT @PaolinoNapolit7: I L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRITTI DEL MALATO, DENUNCIANO, A 9 PROCURE???? PER I 78 TAMPONI NON VALIDATI E INATTENDILI U… - claudiomilani6 : RT @AdrianaSpappa: La supercazzola di #Ricciardi per giustificare il lockdown totale: 'dobbiamo RITORNARE alle condizioni in cui il traccia… - claudiomontar : RT @AdrianaSpappa: La supercazzola di #Ricciardi per giustificare il lockdown totale: 'dobbiamo RITORNARE alle condizioni in cui il traccia… - AdrianaSpappa : La supercazzola di #Ricciardi per giustificare il lockdown totale: 'dobbiamo RITORNARE alle condizioni in cui il tr… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Tamponi VIDEO | Tamponi rapidi in aeroporto, Musumeci: "Garanzia per il rientro sicuro in Sicilia" PalermoToday Coronavirus Ascoli, screening agli ascolani: al via dal 18 Dicembre fino al 23 Dicembre, ecco come prenotarsi

Coronavirus Ascoli, i tamponi antigenici verranno effettuati presso il palazzetto comunale di Monticelli e la Casa della Gioventù.

Campania, startup Testami lancia il tampone “fai da te”

Dopo il Veneto, anche in Campania, arrivano i “tamponi fai da te”. Qui l’iniziativa è di una start up, Testami, che fa capo a un gruppo di giovani imprenditori di origine irpina in partnership con Bio ...

Coronavirus Ascoli, i tamponi antigenici verranno effettuati presso il palazzetto comunale di Monticelli e la Casa della Gioventù.Dopo il Veneto, anche in Campania, arrivano i “tamponi fai da te”. Qui l’iniziativa è di una start up, Testami, che fa capo a un gruppo di giovani imprenditori di origine irpina in partnership con Bio ...