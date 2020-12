VIDEO Juventus-Atalanta 1-1 | Highlights | gol e sintesi | Freuler riprende Chiesa | Gollini para il rigore a Cristiano Ronaldo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 12ma giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. All’Allianz Stadium è andato in scena un big-match di questo turno, terminato con un pareggio che non aiuta nessuno: i bianconeri hanno agganciato l’Inter al secondo posto in classifica, a tre punti di distacco dalla capolista Milan (impegnata stasera sul campo del Genoa); i nerazzurri sono ottavi a sei lunghezze di distacco dai bianconeri. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 29? con una missile da fuori area di Federico, dopo che Alvaro Morata si era divorato un gol sbagliando un clamoroso colpo di tacco a porta vuota. La Dea ha poi pareggiato con Remoal termine di un’azione prolungata, poi quattro minuti dopo uno strepitosohato ...