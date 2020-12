VIDEO Fiorentina Sassuolo HIGHLIGHTS (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La sfida del Franchi di Firenze è l’occasione giusta per rimettere le cose in piedi da parte della Fiorentina di Prandelli, anche se il Sassuolo rappresenta un avverario decisamente ostico. GLI HIGHLIGHTS SARANNO ONLINE DOPO IL MATCH. Giornal.it. Leggi su giornal (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La sfida del Franchi di Firenze è l’occasione giusta per rimettere le cose in piedi da parte delladi Prandelli, anche se ilrappresenta un avverario decisamente ostico. GLISARANNO ONLINE DOPO IL MATCH. Giornal.it.

Atalanta_BC : ?? In campo così al #GewissStadium! ?? Our line-up to face Fiorentina! ? Presented by @Plus500 #AtalantaFiorentina… - Alice89798336 : RT @acffiorentina: ?? | Forzaaaaaaaa ?????? #ForzaViola ??#Fiorentina #FiorentinaSassuolo #FIOvSAS - sportface2016 : VIDEO - #FiorentinaSassuolo Il rigore trasformato da #Vlahovic: contatto tra #Ribery e #Locatelli - Fiorentinanews : VIDEO FN: I tifosi della #Fiorentina incitano la squadra...coi fuochi d'artificio - sportface2016 : #FiorentinaSassuolo il VIDEO del gol di #Traore, geniale l'assist di #Berardi -