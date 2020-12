VIDEO, F1: l’emozionante saluto in italiano della McLaren a Carlos Sainz (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Abbiatene cura come abbiamo fatto noi”, così la McLaren si rivolge direttamente alla Ferrari nel VIDEO di saluto a Carlos Sainz. Il pilota spagnolo passerà alla Rossa proprio nella prossima stagione, ma la sua vecchia squadra ha trovato un insolito ed emozionante modo per ricordare gli anni passati insieme e che dimostrano quanto fosse forte il legame tra Sainz e la McLaren. Un minuto e mezzo di VIDEO, tutto in italiano, perchè la McLaren ha deciso di rivolgersi proprio alla Ferrari per farle capire quanto sia importante Sainz. Hanno partecipato davvero tutti: da Lando Norris all’amministratore delegato Zak Brown, fino al team principal Andreas Seidl e ad Andrea Stella, ingegnere di pista dal grande ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Abbiatene cura come abbiamo fatto noi”, così lasi rivolge direttamente alla Ferrari neldi. Il pilota spagnolo passerà alla Rossa proprio nella prossima stagione, ma la sua vecchia squadra ha trovato un insolito ed emozionante modo per ricordare gli anni passati insieme e che dimostrano quanto fosse forte il legame trae la. Un minuto e mezzo di, tutto in, perchè laha deciso di rivolgersi proprio alla Ferrari per farle capire quanto sia importante. Hanno partecipato davvero tutti: da Lando Norris all’amministratore delegato Zak Brown, fino al team principal Andreas Seidl e ad Andrea Stella, ingegnere di pista dal grande ...

SkyTG24 : 'Mi dispiace dal profondo del mio cuore, ma se il prezzo di queste leggerezze lo paghiamo con 590 vittime al giorno… - MagdaPattarello : RT @TAcqua2020: Nel video di Laura Urbani De Gheltof il momento più emozionante, l'accensione delle luci dell'abete di Natale al Conservato… - Notiziedi_it : L’emozionante addio del cast di The Crown 3 e 4 alla serie: “È stato un dannato piacere” (video) - isorrisidiem : RT @tramontidipinti: MT: “Senza la sua amicizia io in qualche momento mi sarei sentita invisibile [...] e soprattutto l’ammiro tanto, vorre… - Silvia720151267 : RT @tramontidipinti: MT: “Senza la sua amicizia io in qualche momento mi sarei sentita invisibile [...] e soprattutto l’ammiro tanto, vorre… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO l’emozionante saluto E dai balconi, l'applauso agli agenti della Polizia di Stato Corriere di Taranto