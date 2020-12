Vicky Cristina Barcelona | Scarlett Johansson parla del bacio lesbo con Penelope Cruz

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Durante il tour promozionale dihato del sexycon. Durante un'intervistahato delconpresente in una scena di, l'attrice ha detto di essere stata emozionata per giorni, prima dell'inizio delle riprese, al solo pensiero di quella sequenza presente nella sceneggiatura di Woody Allen. Inizialmenteha confessato alla giornalista che purtroppo, anche in questo caso, si tende a farci ...