Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2020 ore 19:15 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Viabilità DEL 14 DICEMBRE 2020 ORE 19:05 SIMONE PAZZAGLIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA; APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24: CODE PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E SERENISSIMA IN DIREZIONE DEL GRA SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA CASSIA BIS E PRENESTINA UN INCIDENTE GENERA CODE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA INCIDENTE SULLA COLOMBO: CON CODE TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA D’ACILIA IN DIREZIONE OSTIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA TRA SPINACETO ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO RALLENTAMENTI SULL’ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 dicembre 2020)DEL 14 DICEMBREORE 19:05 SIMONE PAZZAGLIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA; APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24: CODE PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E SERENISSIMA IN DIREZIONE DEL GRA SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA CASSIA BIS E PRENESTINA UN INCIDENTE GENERA CODE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA INCIDENTE SULLA COLOMBO: CON CODE TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA D’ACILIA IN DIREZIONE OSTIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA TRA SPINACETO ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO RALLENTAMENTI SULL’ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI ...

