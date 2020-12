Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2020 ore 08:45 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Viabilità DEL 16 DICEMBRE 2020 ORE 8:35 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI PER L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA A1 Roma-NAPOLI DOVE CI SONO CODE PER 6 KM TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI. SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ANAGNI PER POI PERCORRERE LA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A FERENTINO. RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA CASILINA E L’APPIA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO CODE TRA IL RACCORDO E LA TOGLIATTI E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 dicembre 2020)DEL 16 DICEMBREORE 8:35 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI PER L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA A1-NAPOLI DOVE CI SONO CODE PER 6 KM TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI. SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ANAGNI PER POI PERCORRERE LA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A FERENTINO. RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA CASILINA E L’APPIA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO CODE TRA IL RACCORDO E LA TOGLIATTI E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA ...

