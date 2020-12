Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)DEL 16 DICEMBREORE 7:20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA… INCIDENTE SULLA A1-NAPOLI DOVE CI SONO CODE PER 3 KM TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI. SI CONSIGLIA DUNQUE DI USCIRE AD ANAGNI. RACCOMANDIAMO SEMPRE LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. SULLA DIRAMAZIONESUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE VERSO. CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO DOVE SI RALLENTA CON CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. INFINE, PER CONTRASTARE ...