Via libera delle Regioni al Piano vaccini elaborato dal Governo. La campagna anti-Covid partirà i primi giorni di gennaio con il 90% delle dosi richieste (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le Regioni hanno dato il via libera al Piano vaccini anti-Covid presentato dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri (nella foto) che domani sarà portato all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni. La campagna di massa partirà nei primi giorni di gennaio. Il Governo invierà oggi stesso alle Regioni una vademecum ed entro la settimana tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione. Per il momento verranno consegnate il 90% delle richieste di dosi avanzata dalle Regioni. Se l’Ema, nella riunione in programma il 21 dicembre, darà il via ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lehanno dato il viaalpresentato dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri (nella foto) che domani sarà portato all’attenzione della Conferenza Stato-. Ladi massaneidi. Ilinvierà oggi stesso alleuna vademecum ed entro la settimana tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione. Per il momento verranno consegnate il 90%diavanzata dalle. Se l’Ema, nella riunione in programma il 21 dicembre, darà il via ...

Agenzia_Ansa : Via libera al piano dei #vaccini, si parte nei primi giorni di gennaio #Covid #ANSA - paolodecastro : ?? Da Bruxelles???? il voto ?? della plenaria da il via libera all’estensione della #PAC e #NextGenerationEU con oltre… - FMCastaldo : Grazie all'impegno del Presidente #Conte in Europa otteniamo il via libera al #RecoveryFund. Umiltà, dedizione, ser… - paolovarsi1 : Austria, la rivolta dei vescovi contro il via libera dei giudici al suicidio assistito - HubertBrowns : RT @francescatotolo: La democrazia in Italia #Conte, espressione del #M5S, impone la #DittaturaSanitaria con il 14,8% nei sondaggi. Il #Pd… -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Via libera a piano vaccini, si parte nei primi giorni di gennaio L'HuffPost Vaccini, piano nazionale. Speranza annuncia: "Pronti in anticipo"

Qualcuno potrebbe persino ricevere il vaccino subito dopo Natale e prima dell’inizio del 2021 se l’Ema, nella riunione in programma il 21 dicembre, darà il via libera al farmaco della Pfizer.

Lombardia: via libera al bilancio di previsione consiglio 2021-2023

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Il consiglio regionale della Lombardia ha dato il suo via libera al Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021-2022-2023 per il funzionamento del Consiglio ...

Qualcuno potrebbe persino ricevere il vaccino subito dopo Natale e prima dell’inizio del 2021 se l’Ema, nella riunione in programma il 21 dicembre, darà il via libera al farmaco della Pfizer.Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Il consiglio regionale della Lombardia ha dato il suo via libera al Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021-2022-2023 per il funzionamento del Consiglio ...