Via libera delle Regioni al Piano vaccini elaborato dal Governo. La campagna anti-Covid partirà dopo Capodanno con il 90% delle dosi richieste (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le Regioni hanno dato il via libera al Piano vaccini anti-Covid presentato dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri (nella foto) che domani sarà portato all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni. La campagna di massa partirà nei primi giorni di gennaio. Il Governo invierà oggi stesso alle Regioni una vademecum ed entro la settimana tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione. Per il momento verranno consegnate il 90% delle richieste di dosi avanzate dalle Regioni, pari a 1.833.975. Se l’Ema, nella riunione in programma il 21 dicembre, darà il via libera al farmaco della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lehanno dato il viaalpresentato dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri (nella foto) che domani sarà portato all’attenzione della Conferenza Stato-. Ladi massanei primi giorni di gennaio. Ilinvierà oggi stesso alleuna vademecum ed entro la settimana tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione. Per il momento verranno consegnate il 90%diavanzate dalle, pari a 1.833.975. Se l’Ema, nella riunione in programma il 21 dicembre, darà il viaal farmaco della ...

In sostanza resta il via libera alla riunioni (ma solo in casa) fra un massimo di tre nuclei familiari in quei 5 giorni - promesso da tempo in base a un accordo fra il governo centrale di Londra e ...

