Via libera al piano vaccini: si punta a partire subito dopo Natale. Alle Regioni il 90% delle dosi richieste (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al piano vaccini presentato dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. I primi italiani saranno vaccinati contro il Covid-19 già subito dopo Natale ed entro la fine del 2020 se l’Agenzia europea per il farmaco (Ema), nella riunione in programma il 21 dicembre, darà il via libera a Pfizer/BioNTech. Il giorno è ancora da stabilire, al pari del numero di persone che riceveranno la somministrazione, e dovrebbe essere lo stesso in tutta l’Unione europea. Obiettivo ribadito anche oggi, 16 dicembre, dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Le istruzioni Alle Regioni Secondo quanto si apprende, il commissario invierà Alle ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Conferenza Stato-ha dato il viaalpresentato dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. I primi italiani saranno vaccinati contro il Covid-19 giàed entro la fine del 2020 se l’Agenzia europea per il farmaco (Ema), nella riunione in programma il 21 dicembre, darà il viaa Pfizer/BioNTech. Il giorno è ancora da stabilire, al pari del numero di persone che riceveranno la somministrazione, e dovrebbe essere lo stesso in tutta l’Unione europea. Obiettivo ribadito anche oggi, 16 dicembre, dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Le istruzioniSecondo quanto si apprende, il commissario invierà...

12.37 Ok a piano vaccini, si parte a gennaio Via libera della Conferenza Stato-Re- gioni sul piano vaccinale presentato dal commissario per l'emergenza Arcuri. La campagna di vaccinazione di massa ...

