Vestiti per l'inverno: 20 sotto i 200 euro (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Basta un abito, o quasi, per sentirsi vestite. Ridurre al minimo la complicata questione degli abbinamenti è già quasi risolvere completamente il problema di come vestirsi, anche d'inverno. Un cardigan per contrastare il freddo, una calzatura neutra, un gioiello discreto… e la questione è risolta – con stile – nel volgere di pochi battiti di ciglia. I mood e le tendenze possono essere i più disparati e vari: dagli accenni boho al minimalismo più essenziale, dalle grafiche geometriche all'allure neovintage. Ciò che accomuna i 20 abiti che abbiamo selezionato nella nostra gallery, oltre alla capacità di superare indenni le stagioni e di avere ottime chance di piacerci anche l'anno prossimo, è il prezzo: sul loro cartellino cifre rigorosamente sotto i 200 euro. Non servono, insomma, cifre da capogiro: basta saper scegliere. Noi vi diamo una mano.

