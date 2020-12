Vertonghen: “Ho giocato dopo un colpo alla testa, per 9 mesi non sapevo cosa fare in campo” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Semifinale di andata di Champions, 2019. Ajax-Tottenham. Jan Vertonghen, nazionale belga, colonna difensiva degli inglesi (ora al Benfica) si scontra di testa col suo compagno di squadra Toby Alderweireld. Sanguina. E’ stordito. Gli fasciano la testa, continua a giocare. Poi chiede la sostituzione, appena esce dal campo crolla tra le braccia di Pochettino. Ha continuato a giocare nelle successive settimane. Risultato? Per nove mesi ha sofferto di mal di testa, vertigini, nausee. Ma soprattutto in campo spesso non riusciva a capire come giocare, era disorientato. Il nazionale belga racconta la sua esperienza all’emittente Sporza: “Non avrei dovuto continuare a giocare, mi ha ostacolato per nove mesi”. Gli effetti del trauma cranico si fanno ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Semifinale di andata di Champions, 2019. Ajax-Tottenham. Jan, nazionale belga, colonna difensiva degli inglesi (ora al Benfica) si scontra dicol suo compagno di squadra Toby Alderweireld. Sanguina. E’ stordito. Gli fasciano la, continua a giocare. Poi chiede la sostituzione, appena esce dalcrolla tra le braccia di Pochettino. Ha continuato a giocare nelle successive settimane. Risultato? Per noveha sofferto di mal di, vertigini, nausee. Ma soprattutto inspesso non riusciva a capire come giocare, era disorientato. Il nazionale belga racconta la sua esperienza all’emittente Sporza: “Non avrei dovuto continuare a giocare, mi ha ostacolato per nove”. Gli effetti del trauma cranico si fanno ...

Per molto tempo ho avuto mal di testa e vertigini. Lo racconto pubblicamente per la prima volta adesso”, ha detto Vertonghen. “Non ho potuto giocare in questo lungo periodo, cosa che mi ha influenzato ...

