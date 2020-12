Verona-Sampdoria | Ranieri | “Vittoria fortemente voluta con spirito battagliero Candreva? Rispondo così”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Al "Bentegodi",termina 1-2.Le dichiarazioni post gara del tecnico dei blucerchiati, Claudio, dopo ladella squadra ligure in trasferta, contro gli scaligeri del tecnico Ivan Juric. Queste le parole del tecnico della, in conferenza stampa.CHE DA MORALE - "Era una vita che non facevamo punti, c'è entusiasmo per aver riportato a termine un buon risultato con una squadra in salute. Ci eravamo fatti rimontare col Torino, a Napoli abbiamo perso per due grandi giocate. Noi ci stiamo sul pezzo, poi ci vuole quel pizzico di fortuna che ci deve accompagnare. Abbiamo fatto una buonissima partita contro una squadra che sa cosa vuole".VIDEO Juventus-Atalanta: decidono Chiesa e Freuler, Gollini para tutto! Il film della garaL'ASSENZA DI ...