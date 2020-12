Veneto, Zaia: “Se il Governo non chiude tutto, lo faremo da soli” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Luca Zaia promette battaglia nel corso della conferenza stampa giornaliera in cui aggiorna la popolazione del Veneto sugli ultimi dati dal punto di vista dell’emergenza coronavirus. Proprio la regione di cui è governatore è quella al momento più in difficoltà e per questo la richiesta al Governo è di misure immediate per le feste natalizie: “Abbiamo avuto una riunione con il Governo, importante, in cui tutti noi governatori abbiamo detto che cosa pensiamo. Per il Veneto, io ho detto che abbiamo necessità di adottare misure come Veneto, e necessità di capire come si chiude questa questione nazionale, altrimenti prendiamo noi delle misure autonomamente, perché il weekend si avvicina. Abbiamo poi chiesto che eventuali misure siano accompagnate da ristori per le categorie ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lucapromette battaglia nel corso della conferenza stampa giornaliera in cui aggiorna la popolazione delsugli ultimi dati dal punto di vista dell’emergenza coronavirus. Proprio la regione di cui è governatore è quella al momento più in difficoltà e per questo la richiesta alè di misure immediate per le feste natalizie: “Abbiamo avuto una riunione con il, importante, in cui tutti noi governatori abbiamo detto che cosa pensiamo. Per il, io ho detto che abbiamo necessità di adottare misure come, e necessità di capire come siquesta questione nazionale, altrimenti prendiamo noi delle misure autonomamente, perché il weekend si avvicina. Abbiamo poi chiesto che eventuali misure siano accompagnate da ristori per le categorie ...

