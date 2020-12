Vanity Fair lancia il suo primo cartoon, con protagonista Roberto Bolle (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roberto Bolle è il protagonista della copertina del nuovo numero di Vanity Fair in edicola dal 16 dicembre e anche del primo cartone animato creato dal settimanale con MAD, pluripremiato studio di animazione italiano. “Danzeremo ancora insieme” è il titolo del corto d’autore e insieme lo strillo di copertina di un numero dedicato alle favole di Natale, alle storie di speranza e ai sogni di artisti e persone comuni che in questo difficile anno sono riusciti a trasformare le difficoltà in progetti, in speranza e in opportunità. Proprio per questo, in cover non poteva che esserci lui, Roberto Bolle, uno dei ballerini più famosi del mondo, esempio di resilienza e di forza. «So di aver rinunciato all’infanzia, all’adolescenza e alla giovinezza», racconta ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020)è ildella copertina del nuovo numero diin edicola dal 16 dicembre e anche delcartone animato creato dal settimanale con MAD, pluripremiato studio di animazione italiano. “Danzeremo ancora insieme” è il titolo del corto d’autore e insieme lo strillo di copertina di un numero dedicato alle favole di Natale, alle storie di speranza e ai sogni di artisti e persone comuni che in questo difficile anno sono riusciti a trasformare le difficoltà in progetti, in speranza e in opportunità. Proprio per questo, in cover non poteva che esserci lui,, uno dei ballerini più famosi del mondo, esempio di resilienza e di forza. «So di aver rinunciato all’infanzia, all’adolescenza e alla giovinezza», racconta ...

Prodotto da Mad Entertainment, il corto d'autore natalizio vede protagonista uno dei ballerini più famosi al mondo, artista celebrato anche in copertina ...

Il «sospeso»: dai giocattoli aitamponi solidali. Tutto il bene che si può fare a Natale

La Fondazione Valter Longo Onlus ha lanciato un appello a donare una Visita Sospesa per garantire Assistenza Nutrizionale a chi non può permettersela con una donazione simbolica a partire da 25 euro.

