Valle d’Aosta, due ex presidenti della Regione indagati per concorso esterno in associazione mafiosa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Due ex presidenti della Regione Valle d’Aosta sono indagati per concorso esterno in associazione mafiosa. Si tratta di Renzo Testolin, presidente ad interim dal 16 dicembre 2019 al 15 settembre 2020, e di Laurent Viérin, che ha governato la Regione fino al maggio del 2018. Entrambi esponenti dell’Union Valdoteine, il principale partito della Regione, Testolin è attualmente consigliere regionale e a un certo punto puntava a essere riconfermato presidente anche con la nuova alleanza tra autonomisti e progressiti. Vierin, invece, si è dimesso alla fine del 2019 dopo aver appreso di essere indagato nell’inchiesta Egomnia per scambio elettorale politico mafioso e non si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Due exsonoperin. Si tratta di Renzo Testolin, presidente ad interim dal 16 dicembre 2019 al 15 settembre 2020, e di Laurent Viérin, che ha governato lafino al maggio del 2018. Entrambi esponenti dell’Union Valdoteine, il principale partito, Testolin è attualmente consigliere regionale e a un certo punto puntava a essere riconfermato presidente anche con la nuova alleanza tra autonomisti e progressiti. Vierin, invece, si è dimesso alla fine del 2019 dopo aver appreso di essere indagato nell’inchiesta Egomnia per scambio elettorale politico mafioso e non si è ...

