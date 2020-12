Valentina Tioli canta “Come al casinò”

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Disponibile in digitale “al”, il nuovo singolo di. Online anche il videoclip del brano “al” è il nuovo singolo di, disponibile in digitale (ascolta qui) e in rotazione radiofonica. È online anche il videoclip del brano, diretto e prodotto da Luca Baccarini di Kibo Studio e realizzato in unclandestino ricreato nella location ottocentesca di… L'articolo Corriere Nazionale.