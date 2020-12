(Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Adesso ci sono i primi segni di ripresa, ma le infezioni e i ricoveri continuano ad aumentare negli stati membri, ma ci sono già delle buone notizie, la commissione ha negoziato un portafoglio molto vasto di candidati per i vaccini e nel corso di una settimana i primi vaccini saranno autorizzati, in modo tale che le vaccinazioni possano iniziare immediatamente. Iniziamo quanto prima con la campagna di vaccinazione insieme, noi 27, iniziamo lo”.Così la presidente della Commissione europea Ursula von der, intervenendo alla plenaria del parlamento europeo. “Per battere la pandemia abbiamo bisogno che almeno il 70% della popolazione sia vaccinata” e si tratta di “un compito enorme”, ha aggiunto von der

LaStampa : L’Ema anticipa al 21 dicembre la riunione del comitato di esperti per l’approvazione del vaccino prodotto da Pfizer… - fisco24_info : Covid, von der Leyen: 'Primo vaccino autorizzato entro una settimana' : - Adnkronos : #Covid, von der Leyen: 'Primo vaccino autorizzato entro una settimana' - GPiziarte : Vaccino, Von der Leyen: 'Paesi Ue inizino tutti lo stesso giorno' - Mauro73432329 : Vaccino, Von der Leyen: 'Paesi Ue inizino tutti lo stesso giorno' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Von

“Per battere la pandemia abbiamo bisogno che almeno il 70% della popolazione sia vaccinata” e si tratta di “un compito enorme”, ha aggiunto von der Leyen.VACCINI: PRONTI VIA. FORSE. L'ok dell’Ema (Autorità europea per i farmaci) al vaccino anti-Covid della Pfizer-BioNTech potrebbe arrivare il 21 dicembre, in anticipo di una sett ...