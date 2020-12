Vaccino Pfizer, stabilita la distribuzione per Regioni: ecco quante dosi avrà la Campania (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno 1.833.975 le dosi di Vaccino anti Covid-19 che verranno distribuite da Pfizer nella campagna di vaccinazione per l’Italia. Si inizierà con il V-Day europeo con alcune somministrazioni simboliche nello stesso giorno – come concordato dall’Italia tra i ministri della Salute di Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svizzera – nei primi giorni del 2021, giornata che avverrà sempre se l’Ema darà il via libera il 21 dicembre. La campagna di vaccinazione inizierà dagli operatori sanitari e sociosanitari, personale operante nei presidi ospedalieri, pubblici e privati, ospiti e personale delle RSA. Con la commissione guidata da Domenico Arcuri, si è già concordato con le Regioni quante dosi verranno messe a disposizione di ogni area del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno 1.833.975 ledianti Covid-19 che verranno distribuite danella campagna di vaccinazione per l’Italia. Si inizierà con il V-Day europeo con alcune somministrazioni simboliche nello stesso giorno – come concordato dall’Italia tra i ministri della Salute di Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svizzera – nei primi giorni del 2021, giornata che avverrà sempre se l’Ema darà il via libera il 21 dicembre. La campagna di vaccinazione inizierà dagli operatori sanitari e sociosanitari, personale operante nei presidi ospedalieri, pubblici e privati, ospiti e personale delle RSA. Con la commissione guidata da Domenico Arcuri, si è già concordato con leverranno messe a disposizione di ogni area del ...

