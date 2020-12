Vaccino Pfizer, come conservarlo? Tre le opzioni, va tenuto in frigorifero per 5 giorni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le dosi del Pfizer , che sarà il primo ad essere autorizzato in Europa e in Italia, arriveranno in super-contenitori da viaggio termici. Il Vaccino in questione, della grande casa farmauceutica ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le dosi del, che sarà il primo ad essere autorizzato in Europa e in Italia, arriveranno in super-contenitori da viaggio termici. Ilin questione, della grande casa farmauceutica ...

Tg3web : Con il probabile anticipo a prima di Natale dell'autorizzazione europea al vaccino Pfizer-Biontech, bisogna velociz… - RobertoBurioni : Pubblicati 10 minuti fa sul New England Journal of Medicine i dati di efficacia del vaccino Pfizer. 'E' un trionfo… - fanpage : Vaccino Covid, von der Leyen: “L’Europa comincerà insieme, ok a Pfizer entro una settimana” - SandraM_Tcon0 : RT @cris_cersei: Anche il Presidente della PFIZER dice che non farà il vaccino, 'per non avere privilegi'. ?????? #ecchenenaltro - deg_giuseppe : RT @RadioSavana: Da ascoltare. Foglietto illustrativo del vaccino Covid19 della Pfizer. -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer Covid, Appello di 9 paesi Ue: 'Vacciniamoci insieme'. Ema, ok a Pfizer prima di Natale - Salute & Benessere Agenzia ANSA Covid: Arcuri, campagna vaccini partira' con 1,833 milioni dosi Pfizer

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 dic - La campagna di vaccinazione in Italia partira' con le prime 1.833.975 dosi di vaccino anti Covid 19 che verranno distribuite da Pfizer. Lo comunica il ...

Covid: 50enne muore in provincia di Salerno

Un uomo di 50 anni originario di Montesano sulla Marcellana, in provincia di SALERNO, e’ morto per aver contratto il Covid-19. L’uomo, gia’ con gravi patologie pregresse, da qualche giorno era ricover ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 dic - La campagna di vaccinazione in Italia partira' con le prime 1.833.975 dosi di vaccino anti Covid 19 che verranno distribuite da Pfizer. Lo comunica il ...Un uomo di 50 anni originario di Montesano sulla Marcellana, in provincia di SALERNO, e’ morto per aver contratto il Covid-19. L’uomo, gia’ con gravi patologie pregresse, da qualche giorno era ricover ...