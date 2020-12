Vaccino | la Lonardo come la Regione | “Poche dosi | presenterò interrogazione”

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Mi chiedomai, alla Campania e alla Sicilia, nonostante siano più popolose rispetto a regionil’Emilia Romagna, il Veneto o il Piemonte, saranno distribuiteinferiori di, in occasione del primo invio da parte della Pfizer.unaparlamentare in Senato, per sapere con quale criterio sia stata fatta questa ripartizione”. Lo dichiara la Sen. del Gruppo Misto, Sandra. Nel pomeriggio anche laaveva diramato una nota stampa per esprimere il proprio dissenso sulla questione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Lonardo

TV Sette Benevento

“Mi chiedo come mai, alla Campania e alla Sicilia, nonostante siano più popolose rispetto a regioni come l’Emilia Romagna, il Veneto o il Piemonte, saranno distribuite dosi inferiori di vaccino, in oc ...Benevento – “Mi chiedo come mai, alla Campania e alla Sicilia, nonostante siano più popolose rispetto a regioni come l’Emilia Romagna, il Veneto o il Piemonte, saranno distribuite dosi inferiori di va ...