Vaccino in Italia, si parte a gennaio. Entro una settimana il sì dell’Ue alla commercializzazione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Vaccino in Italia: nei primi giorni di gennaio partirà la vaccinazione di massa. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri. Una sfida che il Paese non può permettersi di perdere. Alle Regioni istruzioni Entro la settimana Alle Regioni verranno consegnate il 90% delle dosi di Vaccino richieste, in considerazione del fatto che ”verosimilmente non sarà vaccinato il 100% del personale sanitario”. Arcuri manderà alle Regioni il libretto di istruzioni ed Entro la settimana la procedura di somministrazione del piano vaccini. Von der Leyen: dall’Ue rapido sì alla messa in commercio La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha a sua volta annunciato che “Entro una ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020)in: nei primi giorni dipartirà la vaccinazione di massa. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri. Una sfida che il Paese non può permettersi di perdere. Alle Regioni istruzionilaAlle Regioni verranno consegnate il 90% delle dosi dirichieste, in considerazione del fatto che ”verosimilmente non sarà vaccinato il 100% del personale sanitario”. Arcuri manderà alle Regioni il libretto di istruzioni edlala procedura di somministrazione del piano vaccini. Von der Leyen: dall’Ue rapido sìmessa in commercio La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha a sua volta annunciato che “una ...

DantiNicola : L'Ema il 21/12 si riunirà per autorizzare il vaccino anti-Covid. Sento parlare di 15 gennaio come data di partenza… - myrtamerlino : Forse il #vaccino arriva prima di #Natale o forse no. Forse da sabato l'Italia tutta rossa o arancione o forse no.… - Corriere : Ursula von der Leyen ieri ha definito «probabile» che i primi cittadini dell’Ue ricevano il #vaccino contro… - Robdelirob : RT @Bluefidel47: Ieri abbiamo superato la soglia di morti giornalieri della seconda guerra mondiale. Diciamo 800? Bene, siccome i morti reg… - SecolodItalia1 : Vaccino in Italia, si parte a gennaio. Entro una settimana il sì dell’Ue alla commercializzazione… -