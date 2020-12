Vaccino, distribuzione: quante dosi spetteranno a ciascuna regione. Oltre 110.000 alla Toscana (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A 2021 iniziato sarà avviata la prima sessione della vaccinazione di massa, destinata alle categorie che governo e parlamento hanno definito prioritarie: operatori sanitari e sociosanitari, personale operante nei presidi ospedaliero, ospiti e personale delle Rsa Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A 2021 iniziato sarà avviata la prima sessione della vaccinazione di massa, destinata alle categorie che governo e parlamento hanno definito prioritarie: operatori sanitari e sociosanitari, personale operante nei presidi ospedaliero, ospiti e personale delle Rsa

DavidSassoli : Ho apprezzato che la presidente @vonderleyen abbia accolto la mia proposta al Consiglio Europeo di iniziare la dist… - IATA : In Italia l’industria è pronta a lavorare insieme con il governo per garantire una distribuzione sicura ed efficien… - raffaellapaita : Avere il #vaccino è un passaggio necessario ma per uscire dall'incubo del Covid bisogna vincere la sfida logistica… - vilmanicolini : RT @DavidSassoli: Ho apprezzato che la presidente @vonderleyen abbia accolto la mia proposta al Consiglio Europeo di iniziare la distribuzi… - Ornella88813128 : RT @DavidSassoli: Ho apprezzato che la presidente @vonderleyen abbia accolto la mia proposta al Consiglio Europeo di iniziare la distribuzi… -