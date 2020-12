Vaccino Covid, von der Leyen al parlamento Ue: “Prime approvazioni entro una settimana. Iniziamo subito, tutti e 27 lo stesso giorno” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Adesso ci sono i primi segni di ripresa, ma le infezioni e i ricoveri continuano ad aumentare negli stati membri. Ma ci sono già delle buone notizie”, così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo nel corso della plenaria al parlamento europeo. “La commissione ha negoziato un portafoglio molto vasto di candidati per i vaccini e nel corso di una settimana i primi vaccini saranno autorizzati – ha spiegato – in modo tale che le vaccinazioni possano iniziare immediatamente. Iniziamo quanto prima con la campagna di vaccinazione insieme, noi 27, Iniziamo lo stesso giorno”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Adesso ci sono i primi segni di ripresa, ma le infezioni e i ricoveri continuano ad aumentare negli stati membri. Ma ci sono già delle buone notizie”, così la presidente della Commissione europea, Ursula von der, intervenendo nel corso della plenaria aleuropeo. “La commissione ha negoziato un portafoglio molto vasto di candidati per i vaccini e nel corso di unai primi vaccini saranno autorizzati – ha spiegato – in modo tale che le vaccinazioni possano iniziare immediatamente.quanto prima con la campagna di vaccinazione insieme, noi 27,lo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

In vista delle feste aumentano le aspettative degli italiani, ma anche la paura del contagio. Una terza ondata e un eventuale lockdown devono essere evitati, per questo è importante riuscire a capire ...

