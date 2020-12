Vaccino Covid | via al piano nazionale ai primi di gennaio | si parte con 1 | 9 milioni di dosi

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera alvaccini presentato dal Commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, e neigiorni dipartirà la vaccinazione di...

HuffPostItalia : Chi rifiuta vaccino anti-Covid e si ammala dovrà pagare le cure: la proposta a San Marino - DantiNicola : L'Ema il 21/12 si riunirà per autorizzare il vaccino anti-Covid. Sento parlare di 15 gennaio come data di partenza… - Adnkronos : #Covid, Brigliadori: '#Vaccino? Piuttosto pronta a morire' - AvucatPich : Leggete bene e poi ditemi se pensate ancora di vaccinarvi! - LPincia : RT @sabrimaggioni: Vaccino Covid, intervista alla dott.ssa Bolgan Harvard Medical School di Boston: “Si rischia una gravissima reazione av… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Il Messaggero

Se l'Ema dà la sua raccomandazione positiva il 21 dicembre, la Commissione farà in modo di dare l'autorizzazione in due giorni ed è in contatto permanente con i Paesi membri per lanciare la campagna d ...Le Regioni hanno dato l'ok al piano vaccini e da gennaio partirà ufficialmente la somministrazione. Arriva il libretto di istruzioni.