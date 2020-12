Vaccino Covid | quante dosi regione per regione | 305mila alla Lombardia Com’è la ripartizione

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La pandemia da coronavirus non è ancora terminata e ci accompagnerà per mesi, ma la cosiddetta luce in fondo al tunnel si intravede sempre più grazie al. A partire da gennaio 2021 anche l’Italia dovrebbe iniziare la sua massiccia campagna di vaccinazione, così come il resto d’Europa. Ricordiamo che nazioni come Regno Unito, Stati Uniti d’America e Canada hanno invece già iniziato le somministrazioni. Gli italiani sembrano sempre più convinti di volersi vaccinare. Dai dati emersi da un sondaggio fatto da Emg-Different/Adnkronos, è stato accertato che circa la metà degli italiani è d’accordo con la non obbligatorietà del, che deve essere una libera scelta di ogni cittadino. Ma ben otto italiani su dieci avrebbero già dato il loro consenso e accetteranno di farsi iniettare le. Più della metà di questi però vorrebbe ...