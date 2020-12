Vaccino Covid Pfizer, regione per regione ecco quante dosi arriveranno nella prima fase: alla Lombardia oltre 300mila, in Valle d’Aosta 3.334 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La campagna di vaccinazione in Italia partirà con le prime 1.833.975 dosi di Vaccino anti Covid-19 che verranno distribuite da Pfizer. Dopo il V-Day europeo con alcune somministrazioni simboliche nello stesso giorno – come concordato dall’Italia tra i ministri della Salute di Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svizzera – nei primi giorni del 2021, sempre se l’Ema darà il via libera il 21 dicembre, inizierà la vaccinazione di massa, che partirà da operatori sanitari e sociosanitari, personale operante nei presidi ospedalieri, pubblici e privati, ospiti e personale delle residenze per anziani. La struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri ha già concordato con le Regioni quante dosi verranno messe a disposizione di ogni area del Paese. Il numero più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La campagna di vaccinazione in Italia partirà con le prime 1.833.975dianti-19 che verranno distribuite da. Dopo il V-Day europeo con alcune somministrazioni simboliche nello stesso giorno – come concordato dall’Italia tra i ministri della Salute di Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svizzera – nei primi giorni del 2021, sempre se l’Ema darà il via libera il 21 dicembre, inizierà la vaccinazione di massa, che partirà da operatori sanitari e sociosanitari, personale operante nei presidi ospedalieri, pubblici e privati, ospiti e personale delle residenze per anziani. La struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri ha già concordato con le Regioniverranno messe a disposizione di ogni area del Paese. Il numero più ...

