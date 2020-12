Vaccino Covid Moderna, Roberto Burioni: “Dai dati preliminari pare che impedisca la trasmissione del virus” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Vaccino Moderna non solo dimostra una dichiarata efficacia del 94% e una stabilità anche a temperature tra i 2 e gli 8°, ma sembra che impedisca anche la trasmissione del virus. Un dato che se confermato porterebbe un altro punto, un punto importante, a favore nella lotta per arginare massicciamente la pandemia. “Il coronavirus non è finito, ma potrebbe essere nei guai” dice il virologo Roberto Burioni commentando i dati diffusi dall’ente regolatorio americano Fda sul Vaccino anti Sars-CoV-2 dell’azienda Usa Moderna. Risultati simili a quelli del Vaccino Pfizer-Biontech, osserva il docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “I nuovi dati sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ilnon solo dimostra una dichiarata efficacia del 94% e una stabilità anche a temperature tra i 2 e gli 8°, ma sembra cheanche ladel. Un dato che se confermato porterebbe un altro punto, un punto importante, a favore nella lotta per arginare massicciamente la pandemia. “Il coronanon è finito, ma potrebbe essere nei guai” dice il virologocommentando idiffusi dall’ente regolatorio americano Fda sulanti Sars-CoV-2 dell’azienda Usa. Risultati simili a quelli delPfizer-Biontech, osserva il docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “I nuovisul ...

