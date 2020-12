Vaccino Covid, Italia pronta a partire. Da gennaio quasi 1,9 milioni di dosi Pfizer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L' Italia accelera per la campagna vaccinale contro il Covid . Dopo che l'Ema ha anticipato al 21 dicembre l'incontro per il via libera al siero Pfizer-BioNTech e che la presidente della Commissione ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'accelera per la campagna vaccinale contro il. Dopo che l'Ema ha anticipato al 21 dicembre l'incontro per il via libera al siero-BioNTech e che la presidente della Commissione ...

HuffPostItalia : Chi rifiuta vaccino anti-Covid e si ammala dovrà pagare le cure: la proposta a San Marino - DantiNicola : L'Ema il 21/12 si riunirà per autorizzare il vaccino anti-Covid. Sento parlare di 15 gennaio come data di partenza… - Adnkronos : #Covid, Brigliadori: '#Vaccino? Piuttosto pronta a morire' - ellepi4 : @OGiannino se consideriamo che in italia nella prima fase non ci sono state vittime Covid di etnia cinese, mi vien… - ParmaPsi : RT @LiveAvanti: Check out this article: L'Europa ha deciso di approvare il vaccino COVID-19 nella settimana di Natale - -