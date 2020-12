Vaccino Covid, incredibile dichiarazione di Bolsonaro: l’ha detto davvero (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Assieme a Donald Trump è stato forse il leader che ha più “screditato” il pericolo della pandemia di Covid. Jair Bolsonaro prosegue nella sua politica e sul Vaccino afferma: “Non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Assieme a Donald Trump è stato forse il leader che ha più “screditato” il pericolo della pandemia di. Jairprosegue nella sua politica e sulafferma: “Non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

HuffPostItalia : Chi rifiuta vaccino anti-Covid e si ammala dovrà pagare le cure: la proposta a San Marino - DantiNicola : L'Ema il 21/12 si riunirà per autorizzare il vaccino anti-Covid. Sento parlare di 15 gennaio come data di partenza… - Adnkronos : #Covid, Brigliadori: '#Vaccino? Piuttosto pronta a morire' - Fratzen13 : RT @puresoulfree: I nazisti vaccinari pro Covid, chiedono, a coloro che rifiutano il vaccino, di rinunciare alle cure mediche, nel caso si… - rosemarieburcci : RT @Corriere: No, spiega @federicofubini: 'Chi ha più mezzi finanziari non sarebbe in grado di saltare la fila comprandosi direttamente il… -