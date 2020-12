Vaccino Covid in Italia entro la Befana: l’Ema anticipa la data di approvazione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Vaccino Covid in Italia entro la Befana La campagna di vaccinazione sta per entrare nel vivo anche in Italia, secondo quanto riferiscono fonti dell’Ema, che ieri ha fatto sapere di voler anticipare la riunione di verifica di quello sviluppato dall’americana Pfizer. Se andasse veramente così, in Italia dovremmo essere pronti a partire entro Capodanno, con le prime dosi simboliche – circa 2mila – che potrebbero arrivare già intorno al 26 novembre. Per dare al più presto concretezza a un momento che il Paese attende da 10 mesi. Ma è dall’Epifania in poi che la campagna dovrebbe iniziare a entrare nel vivo, con le circa 3,4 milioni di dosi che l’Italia attende dall’azienda statunitense e le prime ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020)inlaLa campagna di vaccinazione sta per entrare nel vivo anche in, secondo quanto riferiscono fonti del, che ieri ha fatto sapere di volerre la riunione di verifica di quello sviluppato dall’americana Pfizer. Se andasse veramente così, indovremmo essere pronti a partireCapodanno, con le prime dosi simboliche – circa 2mila – che potrebbero arrivare già intorno al 26 novembre. Per dare al più presto concretezza a un momento che il Paese attende da 10 mesi. Ma è dall’Epifania in poi che la campagna dovrebbe iniziare a entrare nel vivo, con le circa 3,4 milioni di dosi che l’attende dall’azienda statunitense e le prime ...

HuffPostItalia : Chi rifiuta vaccino anti-Covid e si ammala dovrà pagare le cure: la proposta a San Marino - RobertoBurioni : Il nuovo vaccino contro COVID-19 spiegato nei dettagli, per chi si è perso la 'lezione' di ieri sera. E ora nessun… - DantiNicola : L'Ema il 21/12 si riunirà per autorizzare il vaccino anti-Covid. Sento parlare di 15 gennaio come data di partenza… - mangela46 : RT @fenice_risorta: E sti ca**i é stato detto? ?????? - antonyfedalex : RT @Marcell77640487: Gli scienziati che vi dicono che il vaccino OGM è SICURO, sono gli stessi che: 1-il covid è un'influenza, anzi no. 2-… -